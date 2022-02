Skiweltcup wird in Crans-Montana vorentschieden

Zwei Abfahrten in der Schweiz bdeuten sowohl für das ÖSV-Team als auch für Sofia Goggia die letzte Chance. Nina Irtlieb feiert ein Comeback.

Crans-Montana ist am Wochenende der Ort des Comebacks und der Vorentscheidung. Nina Ortlieb kehrt 13 Monate nach ihrem folgenschweren Sturz in den Weltcup zurück. Die Vorarlbergerin, die sich im Jänner 2021 sämtliche Bänder und Sehnen im Knie gerissen hatte, bestreitet die Trainings und ist bei den Abfahrten nicht am Start. "Trotzdem bin ich sehr aufgeregt", sagt Ortlieb.

Während die 25-Jährige erst im nächsten Winter wieder um Siege mitfahren wird, haben sich dieses Ziel die anderen Österreicherinnen in der ...