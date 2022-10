Stadlobers (fast) perfektes erstes Jahr

Dass es nicht immer nur amikal im Sport-Business zugeht, war eine Lektion, die Roswitha Stadlober in ihrer Präsidentschaft lernen musste.



Im Skizirkus SN

Kinder, wie die Zeit vergeht: Vor genau einem Jahr stellte sich Roswitha Stadlober in Sölden den meisten heimischen Alpin-Reportern etwas distanziert per Handschlag als neue Präsidentin vor. Zwölf Monate später plauderte sie recht locker über ihr erstes (von drei) Amtsjahren, das "wie im Flug" vergangen sei. Einen Erfolg konnte sie auch präsentieren: Am Vormittag verlängerte sie am ÖSV-Amtssitz "St. Innsbruck", wie sie in einem Freud'schen Versprecher meinte, die Sponsorschaft mit der Tirol Werbung um weitere fünf Jahre. Es ist die ...