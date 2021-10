Und plötzlich geht es auch um Empathie …

Im Skizirkus SN

Heimspiel war es sichtlich keines, das die neue ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober am Wochenende in Sölden absolviert hat. Vieles war neu für die Ex-Slalom-Weltcupsiegerin, die sich in den letzten Jahren hauptsächlich im nordischen Bereich bewegt hat. Völlig neu war aber die Tonalität: Als sich Stadlober zum Kamingespräch mit heimischen Reportern traf, da ging es nicht um alte Rivalitäten, Druck und Österreichs Heldenstatus als Nummer-eins-Nation im Alpinsport, da ging es plötzlich um Empathie, Teamwork und persönliche Entwicklungspotenziale. Vor dem Hintergrund ist auch ...