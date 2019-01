Vier besondere Samstage für die Abfahrer

Die vier wichtigsten Abfahrten der Saison stehen ab heute an den vier aufeinander folgenden Samstagen auf dem Programm: Wengen, Kitzbühel, Garmisch-Partenkirchen und die WM im schwedischen Are. "Unsere Saison ist ohnedies so kurz, darum sind wir froh, dass es jetzt einmal Schlag auf Schlag geht", meinte Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer.

Allerdings kann sich nicht jeder dieser Meinung anschließen: Denn samt der Trainings- und Reisetage bleibt kaum Zeit für Regeneration. Daher drängt ÖSV-Chefcoach Andreas Puelacher angesichts guter Wetterprognosen auf eine Verkürzung des Kitzbühel-Programms, will das erste Training am Dienstag streichen und erst Dienstag Abend anreisen lasen. "Jeder freie Tag hilft uns derzeit." Die Entscheidung darüber fällt heute, Samstag, in der Mannschaftsführersitzung.

Dass man zwischen Kitzbühel und der WM auch noch Garmisch-Partenkirchen einschiebt, da haben machen Bedenken. Denn die letzten Jahre gab es auf der meist vereisten Kandahar teils brutale Stürze. Dass das mit dem Spannungsbogen zu tun haben könnte, das glaubt auch Mayer. "Nach Wengen und Kitzbühel fällt viel Spannung ab und geht der Fokus schon zur WM oder Olympia, da nimmt man Garmisch halt so mit. Aber dafür ist diese Abfahrt viel zu schwer. Vor allem im Jänner, wenn sie auch noch richtig eisig ist."

Nach der WM folgen nur noch zwei Abfahrten, nämlich in Lillehammer und beim Finale in Andorra. Damit scheint auch eines klar: Wer nach der Kandahar-Abfahrt in Garmisch die Wertung anführt, der hat schon einmal die Hand fest an der Abfahrtskugel.