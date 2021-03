Vom glücklichen Dauerbrenner und dem dauernden Pechvogel

Nie im Weltcupkalender und trotzdem immer dabei: Saalbach-Hinterglemm. Saisonende für Neumayer nach weiterer Operation.



Im Skizirkus SN

Gäbe es einen Extrapreis für den Ort, der am öftesten im Ski-Weltcup einspringt, ohne je im Programm zu sein, dann müsste man nicht lange nachdenken: Saalbach-Hinterglemm setzt da Rekordmarken in eigener Sache. So ist man zwar im Herbst nie im Weltcupkalender, aber danach immer Schauplatz. Das war schon im Dezember 2019 so, als Marcel Hirscher die ÖSV-Rekordmarke von 63 Weltcupsiegen in Saalbach aufgestellt hat - das war der Ersatz-Riesentorlauf von Val d'Isère. Im Vorjahr übernahm man die abgesagte Olympia-Generalprobe von ...