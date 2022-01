Warum die Strecke in Zauchensee umbenannt werden soll

Sofia Goggia kann in Österreich nur auf Legenden-Abfahrten gewinnen. Sie ruft damit Michael Walchhofer auf den Plan.

Sieben Abfahrten in Serie, bei denen sie am Start war, hat sie wie beide Trainings in Zauchensee dominiert. Und doch war Sofia Goggia beim Speed-Double die große Verliererin. Den Frust der Italienerin nach einem spektakulären Abflug am Samstag und Platz 19 im Super-G hielt nur die Tatsache in Grenzen, dass sie die Abfahrt glücklicherweise unverletzt überstand. Zum Scherzen war sie aber nicht mehr aufgelegt. Im Gegensatz zum Freitag, als sie noch erklärte, warum sie sich in Österreich so wohl fühlt. ...