Werbestar Lindsey Vonn plauderte offen über ihr Leben

Die US-Amerikanerin war Teil der Halbzeit-Show bei der Superbowl und ließ zuvor tief in ihre Seele blicken.

Lindsey Vonn hat bei der Superbowl in Minneapolis vor einem Millionenpublikum die Werbetrommel für Olympia gerührt. "Da sieht man mein Leben in 60 Sekunden", erklärte Vonn die große Ehre. In einem der sündhaft teuren Werbespots in der Halbzeitpause des Football-Spektakels wurden ihre ersten Schwünge in der Kindheit, ihre Erfolge, Stürze, Verletzungen und Comebacks gezeigt. Untermalen mit Alicia Keys' Hit "This Girl is On Fire" stellt Vonn das Gesicht des US-Teams dar. Mit dem Titel "Lindsey Vonn is the best of U.S." endet die Sequenz, die das Interesse der Bevölkerung an den am Freitag beginnenden Winterspielen in Südkorea steigern soll. Die Superbowl selbst sah Vonn nicht. "Ich bin alt und muss ins Bett", kündigte die 33-Jährige lächelnd an.

Zuvor hatte Vonn in Garmisch tief in ihre Seele blicken lassen, als sie über ihren Sport, ihre letzten große Ziele und ihre privaten Zukunftswünsche plauderte. "Zuerst will ich Gold bei Olympia, dann den Rekord (von Ingemar Stenmark) und dann einen Mann. Ja ich brauche einen Mann, aber ich brauche eine Medaille mehr", erklärte Vonn, die auch offen über ihre Depressionen sprach. "Ich nehme weiterhin jeden Tag meine Medizin. Das muss sein."