Wie Verunsicherung bremst und Liebe Flügel verleiht

Der ÖSV-Cheftrainer hat die Krise im Technikteam kommen sehen: "Es gibt im Sport keine Wunder." Shiffrin scheint dem aber zumindest nahe zu sein.

Es sind derzeit wahrlich nur Strohhälmchen, an die sich Österreichs Damenskiteam in den technischen Bewerben klammern kann. Gute Teilzeiten, im besten Fall eine Laufbestzeit wie jene von Franziska Gritsch im zweiten Slalomdurchgang am Semmering, sind derzeit die Hoffnungen, mit denen Katharina Liensberger und Co. ins neue Jahr gehen. Einen Top-10-Platz in den jüngsten fünf Technikrennen fuhr das ÖSV-Team im Weltcup ein. Die Debakel - oder sollte man es besser als das neue Leistungsniveau bezeichnen? - kamen für die Trainer keineswegs ...