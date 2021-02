Wo Sailer und Bond Glanzmomente erlebten

Es ist seit einem halben Jahrhundert Wahrzeichen Cortinas: Das imposanten und hölzerne "Stadio Olimpico"



Selten aber doch hinterlassen Sportereignisse auch bemerkenswerte architektonische Spuren. Das Münchner Olympiastadion war so etwas, die Berg-Isel-Schanze und in Cortina ein mächtiges und ikonisches Holzbauwerk. Stadion kann man es eigentlich gar nicht nennen: denn der vierstöckige Holzbau war in Form eines U errichtet worden und nicht überdacht und für Siegerehrungen, Eröffnungsfeier sowie für Eishockey und Eiskunstlauf-Bewerbe (Bronze für Ingrid Wendl) bei Olympia 1956 vorgesehen gewesen. Immerhin 7000 Sitz- und 5000 Stehplätze hatte das imposante Bauwerk zu bieten - das auch ...