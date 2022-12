Zumindest das WM-Team macht keine Sorgen

Ein Rennen noch, dann gibt es auch im Ski-Weltcup eine extrem kurze Weihnachtspause, die mit dem ersten Abfahrtstraining in Bormio am 26. Dezember auch schon endet. Vor der echten Bescherung am Heiligen Abend versuchen die ÖSV-Herren eine solche am Donnerstag im Nachtslalom von Madonna di Campiglio zu vermeiden. Die Slalom-Mannschaft bleibt zum Training in Südtirol und Madonna läutet auch den dichten Slalom-Jänner - mit fünf Slaloms in 20 Tagen - ein.

Dafür haben die Riesentorläufer, so komisch es ...