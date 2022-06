Ein Internetdinosaurier stirbt aus

Nach 27 Jahren stampft Microsoft den Internet Explorer ein: Auf welche Webbrowser Nutzer stattdessen setzen können.

Alles begann mit einem Krieg - einem "Browserkrieg": Zwischen 1995 und 1998 stritten sich Netscape und Internet Explorer (IE) um die Vorherrschaft auf dem Markt der Webbrowser.

So unpassend die martialische Umschreibung - der gar ein eigener Wikipedia-Artikel gewidmet ist - mittlerweile wirkt, so folgenreich war der "Krieg" für schier jeden Internetnutzer weltweit: Der Internet Explorer von Microsoft setzte sich durch. Und war fortan im Grunde das einzige massentaugliche Einstiegstor in das World Wide Web. Jahrelang kam der ...