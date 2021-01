Der Flash Player hat ausgedient. Das Ende der Software hat Folgen für schier jeden Internetnutzer. Und manche sollten gar aktiv reagieren.

Woran denken Sie, wenn Sie das Wort "Flash" hören? An das Blitzlicht bei Ihrer Spiegelreflexkamera? Oder an die Comicfigur mit dem gelben Blitz auf der Brust? Wenn ja, sind Sie wohl in guter Gesellschaft. Selbst Google spuckt bei der Suchanfrage "Flash" zuerst die Information zur Actionhelden-Reihe aus. Dabei steht der Begriff noch für etwas, das wir alle beinahe tagtäglich nutzen - oder zumindest genutzt haben. Flash ist eine Plattform, mit der sich interaktive Online-Inhalte programmieren und darstellen lassen. Seit 1997 ...