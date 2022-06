Wie man zu Hause wieder schneller surft

Zum Welt-WLAN-Tag: sieben Tipps, mit denen Sie Ihre Internetverbindung leistungsfähiger machen können.

Und? Haben Sie ihn gebührend gefeiert? Den World Wi-Fi Day, also den Welt-WLAN-Tag. Einen solchen gibt es tatsächlich: Alle Jahre wird er Ende Juni zelebriert. Und auch wenn der Welttag auf den ersten Blick kurios anmuten mag, der Hintergrund ist in der Tat unterstützenswert: Die Wireless Broadband Alliance will damit auf die digitale Kluft aufmerksam machen - zwischen jenen, die Zugang zum Internet haben, und jenen, die ungewollt offline sind. Aber auch bei all jenen, die bereits online sind, könnte ...