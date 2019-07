Eine russische App macht Social-Media-Nutzer auf Knopfdruck älter. Wie Sie mit dem Rummel um die FaceApp umgehen sollten. Und was all jenen blühen könnte, die die Anwendung bereits heruntergeladen haben.

Eigentlich haben Nutzer von Social-Media-Plattformen ein primäres Ziel: Sie wollen sich möglichst gut selbst darstellen - erfolgreich, eloquent und vor allem hübsch. Doch wer dieser Tage seine Facebook- oder Instagram-App öffnet, bekommt nicht nur die üblichen Hochglanzfotos zu sehen. Die attraktivsten Influencer haben plötzlich Falten, graue Haare und Augenringe. Dahinter steht die FaceApp. Mit der Anwendung können Nutzer ihr Gesicht scannen und es verfremden: Frisur, Haarfarbe und der Bart können geändert werden. Oder man lässt das gesamte Gesicht mit einem Knopfdruck um Jahrzehnte altern.

Die Fotomanipulationen wirken erstaunlich realistisch: Die meisten Nutzer sehen auf den Bildern wie die eigene Mutter oder der eigene Vater aus. Die gute Qualität bringt angeblich die jahrelang entwickelte künstliche Intelligenz im Hintergrund der Anwendung.

Die FaceApp gibt es schon seit grob zwei Jahren. Doch wieso greift der Trend dann gerade dieser Tage derart stark um sich? Die App liegt mittlerweile auf Platz eins der Charts im Google Play Store. Der genaue Grund ist schwer auszumachen. Aber es hat wohl reichweitenstarke Prominente wie den Rapper Drake gebraucht, die auf die App gestoßen sind und sie dann bekanntgespielt haben.

Doch bevor Sie nun auch zur FaceApp greifen: Es gibt genug Stimmen, die von der Anwendung warnen. Fachportale kritisieren etwa, dass die aufgenommenen Bilder nicht lokal gespeichert bleiben, sondern auf dem Server jenes russischen IT-Unternehmens laden, das hinter der App steht. Und wer sich die Mühe macht, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anwendung durchzuklicken, sollte in der Tat mehr als nachdenklich werden. "Sie gewähren FaceApp eine unbefristete, unwiderrufliche, (...) weltweite, voll bezahlte, übertragbare Unterlizenz, um Ihre Inhalte zu nutzen, zu reproduzieren, zu bearbeiten, zu veröffentlichen", ist dort zu lesen. Zudem sammelt die App weitere Daten, darunter besuchte Webseiten oder den Standort der Nutzer. Parallel dienen vergleichbare Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit als mahnendes Beispiel: Im Mai deckte etwa der US-Sender NBC auf, dass die Foto-App Ever die Bilder seiner User nutzt, um ein Gesichtserkennungsprogramm zu verbessern, das an Strafverfolgungsbehörden verkauft wird.

Die Bedenken reichen mittlerweile so weit, dass der Fraktionschef der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, das FBI dazu aufgefordert hat, FaceApp unter die Lupe zu nehmen. Die Anwendung könnte ein nationales Sicherheitsrisiko darstellen.

Freilich ist der Umgang mit FaceApp etwas scheinheilig - vor allem in den USA. Facebook und Google machen schon seit Jahren mit unseren Daten (fast) alles, was sie wollen. Doch kaum taucht eine russische Anwendung mit vergleichbaren Praktiken auf, schrillen die Alarmglocken. Dennoch ist der intransparente - und wohl auch nicht DSGVO-konforme - Umgang mit den Nutzerdaten schon auffällig dreist. Deshalb der Rat: Verzichten Sie auf die FaceApp. Und altern sie auf natürlichem Weg.