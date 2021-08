Wie man sich vor Betrugs-SMS schützen kann

Bereits seit Wochen versuchen Kriminelle, per SMS Handys zu kapern. Nun rollt offenbar eine neue Welle an.

Die SMS sind denkbar unscheinbar: In einer wird man darauf hingewiesen, dass eine Voicemail auf einen wartet. In der anderen, dass bald ein Paket per Lieferservice eintrudelt. Wer auf den mitgeschickten Link klickt, bekommt aber weder eine Sprachnachricht zu hören noch eine Lieferinformation zu lesen. Vielmehr fängt sich der Betroffene eine Schadsoftware ein, einen sogenannten Trojaner.

Schon seit Wochen machen derartige SMS die Runde. Nun scheint die Betrugswelle neu anzurollen: SN-Leser berichteten, dass sie dieser Tage solche Nachrichten ...