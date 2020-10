Die Agrarlobby gewinnt

Gegen Bauernverbände, Agrarindustrien und deren politische Vertreter haben weder Umwelt- noch Klimaschutz eine ernsthafte Chance.

Der Autor dieser Zeilen ist ein erfahrener Klimafuchs. Doch selbst ihn verblüffte, was dieser Tage in Brüssel geschah. Selten gelingt es einer Lobby derart rasch und ohne viel Federlesens, ein Klimaprojekt in Grund und Boden zu stampfen, wie den Bauernverbänden, den Agro-Industrien und ihren politischen Vertretern.

Es geht um die Landwirtschaftsförderung der EU. Sie frisst ein Drittel der Gesamtbudgets oder 55 Milliarden Euro jährlich. Das sind rund 630.000 Euro jede Stunde, Tag und Nacht.

Rund elf ...