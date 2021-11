Die unvergleichliche deutsche Autobahn

Wie sich die Wahrnehmung von der Wirklichkeit abkoppelt.

"Du bist nirgends gefahren, solange du nicht auf der Deutschland-Autobahn unterwegs warst", so lautet eine Songzeile des amerikanischen Countrysängers Dave Dudley aus dem Jahr 1994. Mit 200 km/h gehe es dahin und für jeden, der die Kontrolle verliere, "könnte dieser Ritt der letzte gewesen sein".

Deutschland ist das letzte Land der Raser. Nirgendwo sonst in Europa darf gerast werden, was die PS hergeben, und die FDP kämpft mutig dafür, dass das auch so bleibt.

Emissionen hin, ...