Der amerikanische Präsident will die USA schützen: Durch den Ausstieg aus der Kilmapolitik.

Wieder einmal purzelten die Rekorde. Großbritannien meldete mit 38,7 Grad Celsius den heißesten je gemessenen Tag. Paris schloss sich mit 42,6 Grad an. In Norwegen meldeten die Meteorologen "tropische Nächte". In Sibirien und anderen Gebieten der Arktis brennen Millionen Hektar ...