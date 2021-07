Hört sich wie ein Fitnessprogramm für ältere Semester an, ist aber eines für das Klima. "Fit for 55" hat die EU-Kommission ihr aus elf Gesetzesvorlagen bestehendes Programm genannt. Es wird kommende Woche in Brüssel vorgestellt, falls es die Kommissionsbeamten noch schaffen, und soll die Umsetzung der gesetzlich festgelegten Klimaziele garantieren.

"Fit for 55" sagt, wie es bis 2030 gelingen kann, 55 Prozent des Treibhausgasausstoßes in Europa einzusparen - im Vergleich zu 1990.

EU-Klimakommissar Frans Timmermans nimmt ...