Gier schlägt Hirn

Auch das noch: Als wäre es nicht schon unangenehm genug, dass in den USA ein Präsident am Ruder ist, der meint, gestern wäre das schönste Morgen, und von "sauberer Kohle" halluziniert. Jetzt bekommt er in Brasilien Verstärkung. Jair Bolsonaro, der neue Staatschef, ist von ähnlichem Kaliber. Das wäre nicht weiter schlimm, würde Brasilien nicht über riesige Flächen Regenwald verfügen, die für das Weltklima von überlebensnotwendiger Bedeutung sind. Eine Koalition der Verantwortungslosen will nun roden, was das Zeug hält. Es gilt, Geschäfte zu machen und satte Profite. Der Dschungel mit seinen Bewohnern steht im Weg. Gut möglich, dass es die internationale Gemeinschaft schafft, Bolsonaro und seine Kumpels zu stoppen. Sie sind erfreulicherweise vergleichsweise kleine Lichter.