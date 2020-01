Wie der Klimawandel seinen Weg in die Sprache findet.

Mehr oder weniger direkt schafft es die Klimakrise auch in das Vokabular, und nicht nur in das deutsche. "Flugscham" zum Beispiel, also das unangenehme Gefühl, das einen vor allem bei klimakillenden Kurzstreckenflügen befallen kann, stammt aus dem Schwedischen: "Flygskam". Als ...