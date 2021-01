Lkw auf der Überholspur

Weder die Regierung in Berlin und schon gar nicht die in Wien hätten einen derartigen Schritt jemals gewagt. Nun preschten Europas Lkw-Hersteller vor. Eine Allianz aus Daimler, Scania, MAN und vier weiteren Produzenten kündigte an, ab 2040 keine dieselgetriebenen Lastwagen mehr zu bauen. In 20 Jahren werde der Gütertransport auf der Straße nur noch mit Fahrzeugen geschehen, die mit Strom, Wasserstoff oder Biosprit fahren würden.

Allerdings brauche es dazu Hilfe. Nötig sei ein "entschiedenes Handeln der Politik auf ...