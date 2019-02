Noch haben wir genug

Man denkt eigentlich gar nicht darüber nach. Einfach Wasserhahn aufdrehen und schon fließt Wasser. Wir Österreicher müssen uns nicht um die Trinkwasserversorgung sorgen. Trotz der immer öfter eintretenden Trockenperioden und der Affenhitze im Sommer. Zwar muss vielleicht das eine oder andere thermische Kraftwerk abgestellt werden, weil es zu wenig Wasser auf dem nahen Fluss für die Kühlung hat. Zum Trinken und Kochen, Duschen, ja sogar zum Gartengießen haben wir genug. Derzeit würden erst drei Prozent der Ressource Wasser genutzt, heißt es in einer Studie der Universität für Bodenkultur. Zum Vergleich: Belgien nutzt bereits 30 Prozent seiner Wasserressourcen. Doch die Forscher warnen vor einem drohenden Wassermangel und vor allem vor einer schlechten Wasserqualität, sollte der Klimawandel weiter voranschreiten. Und damit muss derzeit leider gerechnet werden.

Der Zusammenhang ist klar: Wasser ist ein wichtiges Element, das unser Erdenklima beeinflusst. Wenn sich die Erde erwärmt, führt das zu einer erhöhten Verdunstung von Wasser auf den Weltmeeren und dadurch zu deutlich höheren Niederschlägen. Sie kommen in Form von Stürmen, Starkregen und so wie heuer viel Schnee wieder zum Boden zurück.

Es wird sich also in den nächsten paar Jahrzehnten einiges ändern. Die Frage ist, ob wir Österreicher in der Lage dazu sind, uns rechtzeitig anzupassen. Wir werden die landwirtschaftlichen Böden pfleglicher behandeln müssen, damit durch den Einsatz von Dünger und anderen Chemikalien das Grundwasser nicht immer mehr belastet wird. Die Beschneiung unserer Skipisten wird künftig keine Selbstverständlichkeit mehr sein. Denn Wasser wird teurer werden. Auch die Industrie, die von den insgesamt 2,19 Milliarden Kubikmetern Wasser, die pro Jahr in Österreich verbraucht werden, allein 1,5 Milliarden Kubikmeter braucht, wird sich etwas einfallen lassen müssen, um mit der Ressource schonender umzugehen. Wenn sie es nicht von sich aus tut, werden sie wahrscheinlich nur gesetzliche Maßnahmen dazu bewegen können. Kurzum: Jeder Einzelne wird sich etwas einfallen lassen müssen, um mit Wasser sorgfältiger umzugehen. Ein Anfang wäre, darüber anders zu denken: Das, was da so selbstverständlich aus dem Hahn rinnt, ist ein Lebensmittel.