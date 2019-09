Was die Vertreter der Staatsspitze bei der UN-Vollversammlung in New York erzählen werden - und was nicht.

Die jährliche Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York steht vor der Tür. Österreich ist mit geballter Präsenz vertreten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird dort sein, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Umweltministerin Maria Patek und Außenminister Alexander Schallenberg. Schwerpunkt ist - ...