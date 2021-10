Schramböcks Hausverstand

Ihr Hausverstand sagt der Ministerin, dass Klimaschutzmaßnahmen nicht so dringend sind.

In Deutschland macht das Verfassungsgericht in Karlsruhe Druck. Je länger die Politik mit der Verringerung der Emissionen wartet, desto größer wird die Belastung - und Einschränkung - der jungen Generationen, so das Urteil im Frühjahr. Der Bundestag musste sein Klimagesetz nachschärfen.

Die Wissenschaft macht ebenfalls Druck. Es bleibe nur noch ein Jahrzehnt, um die Treibhausgase zu stoppen und das Risiko unumkehrbarer Klimakatastrophen einigermaßen in den Griff zu bekommen, so die eindringliche Mahnung.

Die Zahlen machen Druck. ...