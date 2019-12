Greta Thunberg geht offline. Einfach so. Weil sie reist.

Greta Thunberg ist rechtzeitig angekommen. Am Mittwoch legte der Katamaran "Vagabond", auf dem sie als Gast über den Atlantik gesegelt ist, in Lissabon an. Dem geplanten Besuch des UNO-Gipfels in Madrid steht nichts im Weg.

Thunberg fliegt nicht. ...