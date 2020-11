Und Bolsonaro?

Die Emissionen Brasiliens sind um knapp zehn Prozent gestiegen. Grund sind die Brandrodungen im Amazonasgebiet. Europa schweigt.

Die Wahl von Joe Biden zum nächsten amerikanischen Präsidenten ist eine gute Nachricht für das Klima. Die USA sind nach China und vor Europa der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen. Biden will das Land wieder zurück in das Klimaabkommen von Paris führen. Damit ist vorerst noch kein einziges Gramm CO2 eingespart, allerdings setzt allein schon der Abgang des fossilen Donald Trump vieles in Bewegung.

Zum Beispiel in Brasilien. Dort ist der Ausstoß von Treibhausgasen im vergangenen Jahr um haarsträubende ...