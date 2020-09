Von wegen Kohleausstieg

Die frisch vom Konzern Siemens abgespaltene Siemens Energy ist ins Visier von Fridays for Future geraten. Grund ist ein Kohleprojekt in Indonesien. Gemeinsam mit einem südkoreanischen Anlagenbauer sollen zwei Kraftwerksblöcke in einem großen Kohlemeiler auf der Insel Java ausgetauscht werden. Siemens stellt die Turbinen. Ab 2024 sollen die neuen Maschinen mit zwei Gigawatt Leistung in Betrieb gehen.

Siemens hat, wie mittlerweile fast alle großen Konzerne, hehre Nachhaltigkeitsziele. Bis 2030 will das Unternehmen klimaneutral werden. Aus der Kohle will ...