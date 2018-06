Warum keine Verbote?

Klimablog SN

"Ich halte nichts von Verboten." Politiker verwenden diesen Satz gerne, um zu kaschieren, dass sie nicht handeln wollen. Manager zitieren ihn, um sich gegen lästige Regulierungen zu schützen. Weil: Wer ist nicht gegen Verbote?

Andererseits würde kaum jemand auf die Idee kommen, sagen wir, das Verbot von Salmonellen in Hühnereiern infrage zu stellen. Vorschlagen, das Salmonellenproblem durch Anreize zu lösen. Subventionen verteilen an Produzenten, die es schaffen, wenig oder sogar gar keine Salmonellen anzuhäufen. Auf eine freiwillige Selbstverpflichtung der Eier-Industrie, sowieso salmonellenfrei sein zu wollen, verweisen. Betonen, dass letztlich der Konsument entscheidet. Vor allem: Arbeitsplätze in der eierproduzierenden und

-verarbeitenden Industrie gefährdet sehen.