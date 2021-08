Was zieh' ich heute an?

Greta Thunberg nutzte diese Woche das Debüt der neuen "Vogue Scandinavia" für Kritik an der Modewelt: Die schwedische Klimaaktivistin posierte auf dem Cover der ersten Ausgabe des Modemagazins. Thunberg veröffentlichte das Foto, das sie in einem Wald in einem übergroßen Trenchcoat zeigt, in den sozialen Medien und erklärte dazu: "Die Modeindustrie trägt erheblich zum Klima- und Umweltnotfall bei, ganz zu schweigen von ihrem Einfluss auf die unzähligen Arbeiter und Arbeiterinnen, die auf der ganzen Welt ausgebeutet werden, damit einige Fast ...