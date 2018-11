Es lohnt sich stets, genauer hinzusehen. Nehmen wir die Debatte um den in Verruf geratenen Dieselmotor. Dieser Antrieb, so das Argument der europäischen Autobranche, sei aus Klimaschutzgründen unverzichtbar. Denn ein Diesel hat einen deutlich höheren Wirkungsgrad als ein Benziner - weshalb er weniger Sprit für die selbe Motorleistung verbraucht und damit auch weniger CO 2 ausstößt.