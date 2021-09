Wir müssen, wir brauchen

In der Klimadebatte feiern Worthülsen fröhliche Urständ´. Manche sind an Nponsense kaum zu übertreffen.

Seit die Klimakrise beim besten Willen selbst von der Wirtschaftskammer und ölpreissozialisierten Journalisten nicht mehr wegzuschwurbeln ist, sind mahnende Appelle in Mode.

Kein Fernsehauftritt, keine Pressekonferenz, kein Kommentar kommt ohne aus.

"Wir müssen "- und "Wir brauchen"-Sätze feiern Hochkonjunktur.

Mit ihnen ist zwar ein nächstes Niveau in der Klimadebatte erreicht, das schon. Immerhin denkt man darüber nach, was machbar, vorstellbar, denkbar ist. Immerhin. Das war den Großteil der vergangenen Jahrzehnte ja nicht so.

...