Auf der Suche nach dem roten Profil

Weniger arbeiten, mehr Europa: SPÖ-Vorsitzender Christian Kern setzt neue Akzente. Und kämpft mit mindestens einem mächtigen internen Widersacher.

All jene, die der SPÖ eine inhaltlich zu wenig kantige, sachlich zu wenig fundierte, für den Wähler zu wenig erkennbare Oppositionspolitik vorgeworfen haben, können aufatmen. In ihrem neuen Programm, dessen Entwurf am Freitag vom Parteivorstand abgesegnet wurde, setzt die von der Regierungsbank gerutschte Sozialdemokratie linke Markierungen - siehe die Forderung nach einer deutlichen Arbeitszeitverkürzung, siehe die Forderung nach einer stärkeren Besteuerung von Kapitalerträgen.