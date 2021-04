Auf Gedeih und Verderb

Allen anderslautenden Gerüchten zum Trotz: Die Koalition hat keine andere Wahl als weiter in türkis-grünem Gleichklang zu regieren.

Es gibt nur wenige Dinge, die in Pandemiezeiten wie diesen ein höheres Ausmaß an Unsinnigkeit aufweisen als mutwillig herbeigeführte Regierungskrisen, Koalitionsauflösungen oder gar Neuwahlen. Österreich hat derzeit wahrlich andere Sorgen.

Dass in politischen Zirkeln über all diese Dinge dennoch ernsthaft spekuliert wird und dass der FPÖ-Parlamentsklub es kürzlich sogar für angebracht hielt, einstimmig festzuhalten, dass man derzeit in keine Regierung einzutreten gedenke, ist der Besonderheit der innenpolitischen Lage geschuldet: Die ÖVP muss sich mit ständig aufpoppenden hässlichen Korruptionsvorwürfen ...