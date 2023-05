Die "nächste Stufe" in Richtung Blau?

Die Bundes-ÖVP grenzt sich scharf gegen die FPÖ ab. Das mindert nicht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die ÖVP die Kickl-Truppe als Koalitionspartner anlacht.

Panne in der internen Kommunikation - oder Absicht? Nur eine Stunde nachdem am Freitag Wilfried Haslauer, ÖVP, und Marlene Svazek, FPÖ, in einer Pressekonferenz in Salzburg ihre frisch formierte Regierung präsentierten, hatte im fernen Wien auch ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker zu einer Pressekonferenz geladen. Man rieb sich die Augen: Warum überließ der Parteimanager der Wiener Bundesparteizentrale das Licht der medialen Öffentlichkeit an diesem Tag nicht dem Salzburger Landeshauptmann? Warum, wie es im Branchenjargon hieß, stach er dessen Pressekonferenz ab, indem er ...