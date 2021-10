Fürs Lehrbuch der politischen Praxis

Der Vertrauensverlust, den die Politik seit einem Jahr erleidet, ist kein Naturgesetz. Er hätte von den handelnden Politikern aktiv abgewendet werden können.

Nun ist es durch eine Umfrage untermauert: Das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher in die Politik, das sich vor exakt einem Jahr, also im September 2020, auf einem Allzeit-Hoch befunden hatte, ist seither wieder in Richtung Normalität gesunken. Jener Normalität, in der viele unserer Landsleute der Politik nicht vertrauen, sondern ihr vielmehr alles zutrauen. Konkret gaben heuer 37 Prozent der Befragten an, dass sie der Politik "sehr" oder "eher" vertrauen. 2020 lag dieser Wert noch bei 52 Prozent. Auch die Problemlösungskompetenz, die der Politik von den Wählerinnen und Wählern zugemessen wird, ist im vergangenen Jahr rapide nach unten gegangen. 2020 fanden 56 Prozent der Befragten, dass die Regierung "mehr Problemlösungskompetenz als im Jahr zuvor" unter Beweis stelle, was einem Rekordwert gleichkommt. 2021 ist dieser Wert auf 19 Prozent gesunken. Soweit die im Auftrag der "Initiative für Mehrheitswahlrecht und Demokratiereform" durchgeführte OGM-Umfrage.

Diese Entwicklung verdient, in ein Lehrbuch für die politische Praxis aufgenommen zu werden. Denn beiden Eckpunkten der Entwicklung - dem Vertrauenshoch vor einem Jahr und dem mangelnden Vertrauen jetzt - wohnt eine tiefe Logik inne: Vor einem Jahr hatte die energische, zupackende Politik der Bundesregierung - so schien es zumindest damals - das Corona-Virus besiegt. Bereits vor dem Sommer 2020 hatte der Kanzler die Pandemie "in gesundheitlicher Hinsicht" für beendet erklärt. In den sommerlichen Ferienmonaten des vergangenen Jahres war die Zahl der Neuinfektionen mit freiem Auge nicht mehr wahrnehmbar (was, nebenbei bemerkt, dazu führte, dass man es übersah, als sie - von niedrigstem Niveau ausgehend - rasant zu steigen begannen). Ein neuerlicher Lockdown wurde damals von den verantwortlichen Entscheidungsträgern faktisch ausgeschlossen. Es war ein Sommer der Freiheit, den wir im vergangenen Jahr genießen durften. Die Aussage, dass Österreich hervorragend durch die Krise gekommen sei, war damals nicht nur in Politikerreden, sondern auch am Stammtisch zu hören. Die Menschen dankten all das der Regierung im besonderen und der Politik im allgemeinen mit einer rekordverdächtig hohen Zustimmungsrate.

Seither ist viel geschehen. Und zwar viel Negatives. Auf den Sommer der Freiheit folgte ein Herbst, Winter und Frühling des Missvergnügens. Die Infektionszahlen schnellten nach oben. Die Menschen saßen im Lockdown. Weihnachts- und Silvesterfeiern wurden verboten. Familienfeiern wurden kriminalisiert. Die Beschaffung und Durchführung der Impfung stockte über Wochen. Die Pandemie hatte das Land bin weit in den Frühsommer 2021 im Griff - über Monate, und heftiger, als man es für möglich gehalten hätte.

Und noch etwas hatte sich seit dem sonnigen September 2020 ereignet: Die türkise Regierungspartei war in immer bedenklicher Nähe zu allerlei hässlichen Skandalen und Affären geraten. Der Finanzminister musste eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen. Peinliche Chats aus der Umgebung des Bundeskanzlers kamen ans Licht. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen gegen den Kanzler auf. Und: Erste wirkliche Differenzen zwischen den beiden Regierungsparteien wurden offenkundig, beispielsweise als eine illegal im Land befindliche Familie aus Georgien in ihre Heimat abgeschoben wurde. Die türkise ÖVP hatte tiefe Kratzer abbekommen, die Regierung war außer Tritt geraten, und die Opposition tat alles, um sie ins Stolpern zu bringen.

All das hatte den Effekt, dass die Vertrauenswerte in die Politik wieder auf dem normalen niedrigen Niveau angelangt sind, die Problemlösungskompetenz der Regierenden bezweifelt wird und die Politikverdrossenheit wieder zum guten Ton an den Stammtischen gehört. Das Fazit im erwähnten Lehrbuch für die politische Praxis lautet: Die negative Entwicklung, die das Image der Politik (vor allem das der Regierung) seit einem Jahr erleidet, ist kein Naturgesetz. Sie hätte von den handelnden Politikern aktiv abgewendet werden können. Und zwar durch das Unterlassen von Versprechen, die sich hinterher als unhaltbar erweisen. Durch den Verzicht auf Postenschachereien, wie sie in diesem Land leider seit Jahrzehnten zum guten Ton gehören. Durch das Vermeiden jeglichen Korruptionsanscheins inklusive per SMS-Chats verewigten Bübereien. Es liegt weitgehend in der Hand der Politik, die die Bürgerinnen und Bürger von ihr denken.

Was übrigens auch das deutsche Beispiel beweist. Bei der dortigen Bundestagswahl am vorvergangenen Sonntag siegte die Sozialdemokratie. Also jene Partei, die während des Wahlkampfs auf jeglichen internen Streit verzichtete. Und die ihren Kandidaten nicht nach den Vorlieben der Funktionärsbasis ausgewählt hatte, sondern hinsichtlich seiner politischen Statur, seiner Kanzlertauglichkeit und seiner Resonanz in der Wählerschaft. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Ist aber dennoch so ungewöhnlich, dass es aufnahme ins Lehrbuch für die politische Praxis finden sollte.