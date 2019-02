Jenseits von links und rechts

Klimawandel, Migration, Brexit: Neue Fragen sind nicht mit alten ideologischen Zuschreibungen zu lösen.

Das Chaos, das die Briten mit ihrem Brexit inszenieren, zeitigt bemerkenswerte Nebenwirkungen. Und zwar, wie es aussieht, Nebenwirkungen mit Langzeitfolgen. Nach etlichen Unterhausmandataren der Labour Party haben nun auch etliche Mandatare der regierenden konservativen Tories ihre Partei verlassen und sich in einer "unabhängigen Gruppe" zusammengeschlossen. Wieder einmal werden wir also Zeuge, wie sich ein Parteiensystem in seine Einzelteile auflöst und neu zusammensetzt.

Und wieder einmal ist zu konstatieren:

Die alten politischen Grenzlinien gelten nicht mehr. Was kein Wunder ist. Das klassische Parteiensystem der europäischen Industriestaaten, das über Jahrzehnte unsere Politik prägte, war die Antwort auf einen tiefen gesellschaftlichen Konflikt - doch dieser Konflikt hatte bereits im 19. Jahrhundert seinen Höhepunkt erreicht, und er hat seither wesentlich an Brisanz verloren. Es handelte sich um den Konflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen Wirtschaft und Arbeiterschaft, zwischen der besitzenden Klasse und den Habenichtsen. Diesen Konflikt gibt es in dieser Form nicht mehr. Eine über Jahrzehnte betriebene, durch zwei Weltkriege nur zeitweilig unterbrochene engagierte Sozialpolitik hat den Antagonismus zwischen den beiden Klassen weitgehend zum Verschwinden gebracht. Der moderne Unternehmer von heute ist nicht mehr der ausbeuterische Wirtschaftsboss von einst. Der sozial abgesicherte Arbeitnehmer ist nicht mehr der entrechtete Taglöhner von einst. Anstelle des Klassenkampfes sind neue Antagonismen, neue gesellschaftliche Kampfzonen, neue Probleme getreten. Etwa der Klimawandel. Der Migrationsdruck. Oder die Tatsache, dass internationale Konzerne in ihrer Machtfülle jede Regierung locker in den Schatten stellen, sich gleichzeitig aber jeglicher demokratischer Legitimierung entziehen und ihre Gewinne steuerschonend über den Globus verschieben.

Diese Probleme sind es, die wir Heutigen lösen müssen. Die wir aber nicht in den Griff bekommen mit Parteien, die nach dem klassischen, längst überkommenen Rechts-Links-Schema gepolt sind.

In Österreich ist, anders als in anderen Ländern, das Parteiensystem nicht in seine Bestandteile zerfallen. Abgesehen von neu entstandenen Kleinparteien existieren hier immer noch die alten Parteien, die sich in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert haben und die in ihren Grundzügen weit über hundert Jahre alt sind. Sie sind aber nicht mehr wiederzuerkennen, anders gesagt: Sie haben nur deshalb überlebt, weil sie sich gewandelt haben. Daher ist die holzschnittartige Annahme, dass SPÖ und Grüne links stehen, die ÖVP rechts und die FPÖ noch rechter, längst nicht mehr in dieser Form aufrechtzuerhalten. Die auf Türkis umgepinselte ÖVP beispielsweise ist zwar in wesentlichen Fragen konservativer als zuvor. Doch andererseits macht sie in weiten Teilen klassische sozialdemokratische Politik. Man denke an den Familienbonus. Man denke an die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für Schlechtverdiener. Man denke an den Papamonat: samt und sonders steuerfinanzierte Wohltaten, die einem roten Regierungsprogramm entstammen könnten.

Die FPÖ wiederum, die nicht zu Unrecht als weit rechts stehende Partei gilt, geriert sich gleichzeitig als Partei für den "kleinen Mann", also als Linkspartei.

Die SPÖ schließlich schwingt sich bei der Sozialversicherungsreform zur Hüterin der jahrzehntealten Strukturen auf, und etliche ihrer Proponenten äußerten zuletzt die Befürchtung, dass die Evangelischen am Karfreitag nicht mehr die Vormittagsmesse besuchen können. Alles Themen, die man eher einer konservativen Partei zuordnen würde.

Das Links-Rechts-Schema, der Gegensatz zwischen sozialistisch und konservativ, deckt das Wirken der heimischen Parteien also nicht mehr hinlänglich ab. Und auch die Nationalratswahlen wurden auf einem ganz anderen Feld entschieden, nämlich auf dem Feld der Migrationspolitik. Nun mag man es als rechts bezeichnen, die Migration zu verteufeln, und als links, ihr offen gegenüberzustehen. Aber das greift zu kurz. Die Offenheit gegenüber den Migranten reicht weit hinein in kirchliche, konservative und ländliche Kreise - klassische ÖVP-Klientel. Wogegen sich selbst das rote Wien über einen eindeutig gegen Zuwanderer gerichteten "Wien-Bonus" in Stellung bringt, was auch den Herren Kurz und Strache gefallen mag. Und wenn "linke" Politikerinnen öffentlich die Meinung vertreten, dass man es konservativen islamischen Familienvätern nicht verbieten dürfe, ihre Töchter mit Kopftüchern zu verhängen, kommen überhaupt sämtliche ideologischen Gewissheiten ins Rutschen.

All das deutet darauf hin, dass Wahlen nicht mehr mit dem Versprechen sozialstaatlicher Zuckerl gewonnen und verloren werden, sondern mit klaren Positionierungen in den großen Zukunftsfragen. Wie Migration, Globalisierung, Klimawandel. Oder, im Fall des Vereinigten Königreichs, dem Brexit.