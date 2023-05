Wahlen in Zeiten der Krise: Gibt es noch Leben jenseits von Blau und Dunkelrot?

Dass bei Wahlen neuerdings stets die politischen Ränder gestärkt werden, ist kein Naturgesetz. Im Gegenteil: Es sollte doch möglich sein, vernünftig zu regieren und trotzdem Wahlen zu gewinnen.

Es ist vorbehaltlos zu begrüßen, dass die Bundesregierung, wie in der vergangenen Woche angekündigt, nun daran geht, das politische Management der Coronapandemie einer wissenschaftlichen Aufarbeitung zu unterziehen. Denn bei allen Fehlern, die den Entscheidungsträgern in den vergangenen drei Jahren unterlaufen sein mögen: Es geht bei der Evaluierung all der Beschränkungen und Vorschriften, Verordnungen und Gesetze, die uns seit März 2020 beschäftigten, nicht um eine billige Schuldzuweisung. Für eine solche hätte einer der handelsüblichen parlamentarischen Untersuchungsausschüsse ausgereicht. Es geht vielmehr darum, ...