Wie immerwährend ist die Neutralität?

Mit Erstaunen nimmt man wahr, dass die Grünen mittlerweile einen offeneren Neutralitätskurs fahren als die ÖVP, die einst sogar mit der Nato liebäugelte.

Es kommt nicht oft vor, dass einander Bundespräsident und Bundeskanzler auf offener medialer Bühne widersprechen. Es kommt noch viel weniger oft vor, dass die Verteidigungsministerin ihrem Oberbefehlshaber - nämlich dem Bundespräsidenten - öffentlich die Gefolgschaft verweigert. Und es kommt noch viel seltener vor, dass der Bundespräsident von ausländischem Boden aus Zensuren an die österreichische Bundesregierung verteilt. All das erlebten wir in den vergangenen Tagen, und zwar bei einem Thema, das zu wichtig ist, ausschließlich auf Basis von TV-Interviews und Presseaussendungen ...