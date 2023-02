Wie umgehen mit Herbert Kickl?

Gut möglich, dass Österreich einen weiteren Zyklus aus freiheitlicher Regierungsbeteiligung, freiheitlicher Selbstzerstörung und freiheitlicher Wiederauferstenung über sich ergehen lassen muss.

„Mumie in der Hofburg“: FPÖ-Chef Herbert Kickl hielt sich bei seiner Büttenrede am Aschermittwoch mit Untergriffen gegen den Bundespräsidenten nicht zurück.

Die Zusammenarbeit der ungleichen Partner ÖVP und Grüne auf Bundesebene hat bisher gar nicht so übel funktioniert, aber in den vergangenen Wochen ist doch ordentlich Sand ins Getriebe geraten. Arbeitsmarktreform: Gescheitert. Mietpreisbremse: Gescheitert. Infofreiheits- und Klimaschutzgesetz: So weit auf der langen Bank, dass sie mit freiem Auge gar nicht sichtbar sind. Und obgleich nichts darauf hindeutet, dass die beiden Koalitionsparteien ihre Zusammenarbeit vor der Zeit - soll heißen: Vor dem regulären Nationalratswahlermin im Herbst 2024 - aufkündigen, stellt sich doch ...