Wie wär's mit ein wenig Sachlichkeit?

Jubel - oder Panik. In der öffentlichen Beurteilung der neuen Regierung ist wenig Platz für Zwischentöne.

Kollers Klartext SN

Allmählich versteht man, warum Bundeskanzler Sebastian Kurz in der von ihm geführten Regierung Wert auf strikteste Kommunikationskontrolle legt - Kommunikationskontrolle, die im Wesentlichen daraus besteht, dass niemand etwas sagen darf außer ihm selbst und hin und wieder der Vizekanzler und der Regierungssprecher. Aus Sicht des Kanzlers ergibt dies durchaus Sinn, wie die letzten Tage zeigten. Denn im Lager der Freiheitlichen, wo des Kanzlers Kontrollzwang naturgemäß nicht so tief wirkt wie bei seinen schwarzen Ministern, ist rund um die Dreikönigsklausur der Regierung eine wahre Kakophonie an widersprüchlichen Aussagen gekommen: Flüchtlingslager am Stadtrand, Flüchtlingslager nicht am Stadtrand. Flüchtlinge in die Kasernen, Flüchtlinge nicht in die Kasernen. Ausgangssperre, keine Ausgangssperre. Unbefristeter Bezug des Arbeitslosengeldes, befristeter Bezug des Arbeitslosengeldes. Bei den Interviews, die freiheitliche Politiker in den vergangenen Tagen gegeben haben, war für jeden etwas dabei. Entsprechend laut erschallte der Spott vor allem in den sogenannten sozialen Medien.