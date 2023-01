Das Tatzenkreuz in St. Peter lässt an die Templer denken

Ein kleines Fenster aus rotem Marmor in der hell verputzten Wand: Ein Kreuzrelief ist in die Friedhofsmauer von St. Peter in Salzburg eingemauert. Im Trubel der Festungsgasse geht es allerdings leicht unter, verschwindet zwischen Werbeschildern für Mozartkugeln & Co. eines Souvenirgeschäfts.

Es handelt sich um ein Tatzenkreuz, ein gleicharmiges Kreuz mit sich verbreiternden, gebogenen Balkenenden. Von diesen Pranken oder Tatzen leitet sich wohl auch die Bezeichnung ab. Die Form dieses christlichen Symbols lässt an den mittelalterlichen Orden der ...