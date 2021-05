Das widerständige Zeichen im Kloster ist geblieben

"Heil Österreich!" steht auf der Wand im Salzburger Franziskanerkloster. Mit fettem Rufzeichen und Österreich unterstrichen. Die Aufschrift ist bei der Renovierung der Gewölbe in der ehemaligen Infirmerie (Krankenstation) entdeckt worden und bleibt als Fenster in die Zeit des Nationalsozialismus erhalten. Der rotbraune Schriftzug fällt sofort in den Blick.

Ein Franziskaner schrieb die Botschaft im Oktober 1938 mit Rötelkreide an die Wand. Damals konfiszierten die Nazis das Kloster und nahmen die Franziskanermönche in Gefangenschaft. Das Gebäude diente fortan als ...