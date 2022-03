Die hellblauen Spiralen sind Teil der barocken Bühne

Das Chorgitter der Wallfahrtskirche Maria Plain in Bergheim ist mehr als nur eine Grenzlinie im Kirchenraum.

Spiralen bilden die Grundstruktur des schmiedeeisernen Gitters, das sich in Maria Plain vor dem Altarraum über die ganze Breite des Kirchenschiffs zieht. Ihre Kreisbewegungen um einen Mittelpunkt gelten nicht von ungefähr als Zeichen für Unendlichkeit, Albrecht Dürer sprach von der "ewigen Linie".

Verspielt wirken die Spiralformen in der Wallfahrtskirche in Bergheim. Wie Pflanzen bilden sie Ableger, die sich wiederum spiralförmig auswachsen. Der Blick folgt einer Spirale nach der anderen, verliert sich in der Form. Bewegung ist hier in ...