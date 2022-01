Unter dem Dreiklee-Wappen bröckelt die Fassade

Sie ist die auffälligste der Kapellen am Plainberg, steht am Ende der Kalvarienbergstiege. Im Gegensatz zu den anderen schaut die Schmerzenskapelle mitgenommen aus, obwohl sie vor rund zwanzig Jahren generalsaniert worden ist. Stellenweise blättert der Putz am Rundbau ab, das Weiß-Ocker der Fassade ist verblichen und Schmutzflecken machen sich breit. "Die Kapelle ist halt abgewettert", sagt Pater Winfried Bachler, der Superior von Maria Plain. Ihn persönlich habe das noch nicht gestört, "ein Zeitl kann das noch so bleiben".

