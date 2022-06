Zwischen all der Graffiti setzt ein Street-Art-Duo Akzente

Kulturklauberin SN

Mit der Kamera nimmt die Frau in Bluse und Jeans die Passanten ins Visier. Ihre Augen sind nicht zu sehen, ihre Blicke sind rein fotografische. Die Frauenfigur setzt zwischen den Schriftzügen von Graffiti-Sprayern am Giselakai in der Rechten Salzburger Altstadt einen frischen Akzent, ist ein Blickfang. Das Street-Art-Motiv lässt die Graffitis auf der Häuserwand in den Hintergrund treten, viel weniger störend erscheinen.

Ganz gezielt haben die Künstler Jana & Js ihre Fotografierende beim Stiegendurchgang vom Giselakai zur Steingasse ...