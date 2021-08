Als Roy Lichtenstein zum Jazz nach Saalfelden einlud

"Ganz grün" waren sie sich nie so richtig. Trotzdem legten sie gemeinsam die Basis zu etwas Besonderem.

Der Jazztrompeter Lorenz Raab spielte vergangene Woche am offenen Grab ein Solo. Zuvor, bei der Verabschiedung in der Aufbahrungshalle, kam die Musik vom Band. Es waren Aufnahmen eines legendären Dollar-Brand(Abdullah Ibrahim)-Konzerts. Entstanden in den 1980er-Jahren. Und zwar dort, wo einst alles begann. Im Kreuzhof Saalfelden.

Karl "Charles" Niemeyer hatte Ende der 1970er-Jahre in seinem alten Pferdestall dem Jazz eine Bühne geschaffen. Niemeyer starb am 13. August 2021.

Gerhard Eder, Macher und Visionär, entwickelte eine strahlende Marke ...