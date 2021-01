"Der Skiraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer eines Mannes, der sich eine Saisonkarte geleistet hat, um eine alte Welt zu erforschen, die jetzt ganz neu ist." Und wos gabats do zum daleben, ha? Eppas mearas! (Für Dörte, die ja nicht da sein darf: allerhand!) Vor allem und in erster Linie die Maske ("The Mask" - for all the English speaking people in the Mary Alp and rundummadum). Eine feine Erfindung ist The Mask! Mehr ...