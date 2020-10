Das laute Krachen im Winter ist vielleicht nur Schneefall

Er kommt. Gewiss! Wer? Der Winter. Aber wir müssen vorbereitet sein. Denn der Kulturnation Österreich stehen Änderungen in die Hütte.

Kann sein, dass Sie erschrecken. Dort und da. Auf manchem Berg. In mancher Talschaft. Denn da wird im nahenden Winter ganz unvermutet kein Bassgedröhne die Tannenzapfen im Wald wackeln lassen.

Reh und Hirsch werden es möglicherweise mit gewisser Zufriedenheit goutieren. Und zwar, dass nix is. Also kein Lärm, der bis in den letzten Wurzelstock vordringt,

Der Grund: Après-Ski ist heuer anders. Nicht mehr auf Tischen tanzen, nicht in Polonaise-Form grölend erst durchs Lokal und dann rund ...