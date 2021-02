"Dengln" hatte und hat mit dem Mähen zu tun. Und der Sense. Nach Gebrauch wurde/wird ihre Schneid mit dem Hammer bearbeitet um Scharten auszubessern, dann die Schneid geglättet, das Sensenblatt geschärft.

Heute steht "dengln" für die aktive Verwendung einer wilden Mischkulanz aus Deutsch und Englisch.

Dem sogenannten "Denglisch." Das hört sich manchmal so an: "Scho wieda a Lockdown? Oida Voda, de Message is jo echt voi heavy!"

Übersetzt: "Mein lieber Freund, die Nachricht vom ...